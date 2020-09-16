ليبيا: السراج يُعلن نيته تسليم السلطة نهاية أكتوبر

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق « فائز السراج » مساء اليوم الأربعاء، نيته تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم.

وأكد « السراج » في كلمة وجهها للشعب الليبي، عبر قناتي » ليبيا الوطنية » وليبيا الرسمية » سعيه منذ توقيع اتفاق الصخيرات نهاية العام 2015، إلى إحداث أكبر توافق ممكن بين الأطراف الموجودة على الساحة الليبية.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى أن المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد لازال يعيش حالة اصطفاف واستقطاب حادين جعل كل المحاولات الهادفة لإيجاد تسوية سلمية تحقن الدماء وتحافظ على النسيج الاجتماعي المهدد بالتمزق، في غاية الصعوبة، على حد تعبيره.

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