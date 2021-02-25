ليبيا تُسجّل 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا في بيان له مساء الأربعاء، عن تسجيل 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية من جملة 88 عينة عشوائية أي بنسبة 26% من إجمالي العينات، وهي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا التحور في البلاد.

وقال المركز إن فريق خبراء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن.

وتابع البيان بأن « اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجه وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب، خاصة في ظل ما نشهده من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية ».

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