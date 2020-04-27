ليبيا: حفتر يُعلن إسقاط الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات

أعلن القائد العام لقوات القيادة العامة في ليبيا المشير خليفة حفتر في كلمة له بثت مساء اليوم الاثنين، استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن ما اعتبره تفويضا و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بـ «المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة».

وعبر حفتر عن «اعتزاز القيادة العامة بهذه المهمة التاريخية، في هذه الظروف الاستثنائية وايقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار الشعب الليبي مصدر السلطات»، معلنا «استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله وشعبنا والضمير والتاريخ».

وتعهد حفتر بأن يكون «رهن إرادة الشعب والعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة أولوياتنا».

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