ماكرون: لستُ مضطرًّا لطلب «الصفح» من الجزائر عن فترة الاستعمار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مطولة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية « لوبوان » الفرنسية مساء الأربعاء، أنه لن يطلب « الصفح » من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم.

وشدد ماكرون على أن « عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب وأنه يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أمورا ربما لا تُغتفر ».

وقال ماكرون « لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط ».

وأوضح الرئيس الفرنسي أن « أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول « نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله » .

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