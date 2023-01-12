ماكرون: لستُ مضطرًّا لطلب «الصفح» من الجزائر عن فترة الاستعمار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مطولة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية « لوبوان » الفرنسية مساء الأربعاء، أنه لن يطلب « الصفح » من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم.
وشدد ماكرون على أن « عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب وأنه يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أمورا ربما لا تُغتفر ».
وقال ماكرون « لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط ».
وأوضح الرئيس الفرنسي أن « أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول « نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله » .
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