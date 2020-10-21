ماكرون: لن نتخلى عن نشر الرسومات الساخرة ولن نرضخ للتهديدات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون في كلمة مقتضبة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، أن صامويل باتي الذي قتل يوم الجمعة المنقضي في ضاحية « كونفلان سانت-أونورين » الواقعة غربي باريس على يد لاجئ روسي من أصل شيشاني كان يبلغ 18 عاما، قتل « لأنه كان يجسد الجمهورية » وأنه « بات (اليوم) وجه الجمهورية ».

وقال ماكرون إن فرنسا لن تتخلى « عن نشر الرسومات الساخرة » ولن ترضخ للتهديدات.

واعتبر ماكرون أن باتي كان يؤمن بالمواطنة والجمهورية والحرية، مشيرا أن فرنسا ستحمي المدرسين في مؤسساتهم التعليمية أو خارجها.

وأكد ماكرون أن الإسلاميين لن « يقتلوا مستقبل فرنسا » ، مشيدا بوجود « أبطال هادئين » مثل صامويل باتي لحمايتها، على حد تعبيره.

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