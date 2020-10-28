ماكرون يُعلن الحجر الصحي الشامل بفرنسا ابتداءً من الجمعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، العودة إلى الحجر الصحي الشامل بداية من الجمعة المقبل.

وقال ماكرون إن المدارس ستبقى مفتوحة بشروط وقائية صارمة، بينما ستتبع الجامعات نمط التعليم عن بعد.

وأضاف ماكرون بأن هناك توقعات بتواجد 9 آلاف مريض في العناية المركزة في حدود منتصف نوفمبر المقبل، محذرا من 400 ألف وفاة إضافية بكوفيد-19 في غضون بضعة أشهر في حال عدم التحرك.

واعتبر ماكرون أن نهج استراتيجية « مناعة القطيع » أو المناعة الجماعية لمواجهة فيروس كورونا قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، مشيرا إلى أن انتشار عدوى الفيروس في البلاد يحتم على الدولة اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

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