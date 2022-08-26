ماكرون يُعلن من الجزائر إنشاء «لجنة مؤرخين مشتركة»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى الجزائر، والتي تستمر ثلاثة أيام، إنشاء « لجنة مؤرخين مشتركة » بين البلدين لـ »النظر في كامل الفترة التاريخية منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، بدون محظورات ».
وقال ماكرون في رده على أسئلة الصحافيين بمقبرة « سانت أوجين » (بولوغين حاليا) المعروفة سابقا باسم « المقبرة الأوروبية »، بالعاصمة الجزائرية، إن دولة مالي ما كانت أن تكون « بلدا موحدا اليوم لولا تدخل القوات الفرنسية لمكافحة المنظمات الإرهابية » في 2013، في عهد سلفه فرانسوا هولاند. وتطرق ماكرون لعدة قضايا.
من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزيمة الطرفين على « تكثيف وتيرة تبادل الزيارات » من أجل « تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تحقيق أهداف الشعبين والبلدين » .
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