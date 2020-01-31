ماليزيا تعلن رفضها الشديد لـ «صفقة القرن» المزعومة

أعلنت الحكومة الماليزية في بيان أًصدرته اليوم الجمعة، رفضها الشديد للخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا باسم « صفقة القرن ».

وأكدت ماليزيا بأن فلسطين لها كل الحق في رفض هذه الخطة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم يتم إشراكها في صياغة هذا العرض، أو الأخذ برأيها فيه.

وقالت رئاسة الوزراء الماليزية إن خطة السلام الأمريكية أحادية الجانب، وتكافئ تل أبيب على احتلالها للأراضي الفلسطينية ».

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