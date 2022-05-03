مالي تعلن فسخ معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا

أعلن المتحدث باسم حكومة مالي، أن بلاده فسخت معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد، ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو.

ونقلت « سبوتنيك » عن بيان لحكومة مالي، أن باماكو تابعت بأسف، التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 جوان 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع حكومة البلاد.

وأكد البيان أن الطائرات العسكرية الفرنسية انتهكت مرارا أجواء البلاد، رغم إعلان مالي إنشاء منطقة حظر جوي مؤقتا، مشيرا إلى أن حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو 2014.

كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.

واختتمت حكومة مالي بيانها بالقول: « إن حكومة جمهورية مالي تؤكد لشركائها استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم في ظل الاحترام المتبادل ».

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