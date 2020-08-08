متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية

اقتحم متظاهرون عشية اليوم السبت، مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية بالعاصمة بيروت.

وشدد الجيش اللبناني في بيان أصدره مساء اليوم السبت، على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، فيما كثف الأمن اللبناني في إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، لإبعادهم عن المكان وتفريقهم.

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح.

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