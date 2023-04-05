مجلس الأمن يعقد غداً جلسة مغلقة لبحث تصعيد الاحتلال على المسجد الأقصى

أكدت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم غد الخميس جلسة طارئة مغلقة، بطلب مشترك من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى.

وأشارت « الخارجية » في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الطلب جاء بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين.

وأكدت « الخارجية » أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار صهيوني رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

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