محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء .

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات قد أعلنت يوم أمس الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وقررت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما.

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