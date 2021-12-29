محمود عباس يلتقي وزير الدفاع الصهيوني في تل أبيب

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بوزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس في منزل الأخير بمدينة « روش هعين » من تل أبيب.

وبين عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ « بأن لقاء محمود عباس ببيني غانتس تناول أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ».

وأوضح الوزير الشيخ، عبر تغريدة له على حسابه على « توتير »، أن الاجتماع تناول أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وكذلك البحث في العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الصهيونية في بيان لها، بأن المسؤولان ناقشا « قضايا أمنية ومدنية على المحك » ، وأن غانتس أبلغ عباس « أنه يعتزم مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني ».

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