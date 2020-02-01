محمود عباس يُعلن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم السبت، أن « صفقة القرن » مرفوضة جملة وتفصيلا ولا مكان لها على طاولة المفاوضات بكل بنودها، ولا يمكن أن نقبل بترسيمها كمرجعية دولية.

وأكد عباس أنه جرى إبلاغ الجانبين الصهيوني والأمريكي في رسالتين، عقب الاعلان عن « الصفقة »، بقطع العلاقات معهما بما في ذلك العلاقات الأمنية، لقيامها بنقض الاتفاقات الدولية بما في ذلك التي قامت على أساسها تل أبيب.

وأضاف الرئيس الفلسطيني بأنه سيشارك في قمة التعاون الإسلامي ثم القمة الافريقية، ثم سيتوجه إلى مجلس الأمن، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية وغيرها لافشال « صفقة القرن ».

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