مستوطنون يرشّون عشرات أشجار الزيتون بمواد كيماوية في نابلس

عمد مستوطنون صهاينة اليوم الإثنين، إلى إتلاف نحو 60 شجرة زيتون في أراضي بلدة جالود، جنوب نابلس عاصمة فلسطين الاقتصادية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين رشوا نحو 60 شجرة زيتون تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني، بمواد كيماوية في منطقة البركسات جنوب جالود، الأمر الذي ادى الى تلفها بشكل كامل، وفق ما مقلته وكالة الأنباء وفا الفلسطينية الرسمية.

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