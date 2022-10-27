مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

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