مستوطنون يقتحمون باحات « الأقصى »

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدَّوا طقوسا تلمودية، وتلقَّوا شروحات عن « الهيكل المزعوم ».

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

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