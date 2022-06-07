مصادر رسمية فلسطينية تنفي وفاة محمود عباس

نفى مصدر رسمي فلسطيني لوكالة معا الفلسطينية الليلة، خبر وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته عشرات المواقع المحلية والاقليمية.

وقال المصدر إن جهات مفلسة سياسيا واخلاقيا ومعروفة للجميع تتعمد كل ليلة ان تنشر نفس الاخبار المفبركة بهدف ارباك سكان الضفة بالتزامن مع هجمات الاحتلال والمستوطنين عليها.

وكان خلال الأيام الماضية والليلة، انتشرت العديد من الأخبار حول صحة الرئيس أبو مازن، وتم نفيها جميعها.

وكانت قناة « بي بي سي عربي » قد ذكرت عبر حسابها على « تويتر » بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس « بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الرئيس » .

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