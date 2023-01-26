مصرع مهاجرين وإنقاذ العشرات بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية اليوم الخميس، أن 8 أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة الساحل الليبي، مشيرة إلى إنقاذ 100 آخرين.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمن يسعون للوصول إلى أوروبا بسبب قربها من إيطاليا.

وانجرفت الجُثث إلى الشاطئ بالقرب من بلدة القره بوللي الليبية على بعد 40 كيلومترا شرق طرابلس، بعد غرق القارب الثلاثاء.

وتقول منظمات الإغاثة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل أو أكثر أمانا زاد منذ جائحة « كوفيد-19″ لكنه لا يزال أقل من المستويات المسجلة في عامي 2014 و2015.

ووفقا للهلال الأحمر الليبي، الذي يتولى عمليات البحث والإنقاذ، فإن شهودا قالوا إن ما يقرب من 150 شخصا تكدسوا على متن القارب آملين في الوصول إلى إيطاليا.

وكانت طائرة تابعة لمنظمة « سي ووتش » الألمانية غير الحكومية قد رصدت القارب في البحر، وأطلقت نداءات استغاثة.

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