مصرع 176 شخصا جراء تحطم طائرة أوكرانية في طهران

تحطمت طائرة ركاب أوكرانية صباح اليوم الأربعاء، بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني في طهران ما أدى إلى مصرع 176 شخصا كانوا على متنها (167 راكبًا، بالإضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة).
وفي كييف، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية مقتل كل ركاب وأفراد طاقم الطائرة الأوكرانية.
وأفادت وكالة أنباء « الطلبة » الإيرانية بأن الطائرة من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية وسقطت إثر « مشاكل تقنية » .
كلمات البحث :طائرة أوكرانية;طهران;مصرع
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.