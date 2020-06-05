مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في تغريدة لها على تويتر اليوم الجمعة، أن القوات الفرنسية قتلت بدعم من شركاء محليين في الثالث من جوان الجاري زعيم تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي.

يُشار إلى عبد المالك درودكال يُعرف تنظيميا باسم « أبو مصعب عبد الودود » وهو مسؤول تنظيم ما يعرف بـ « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » ، كما أنه من مواليد سنة 1970 بالبليدة (وسط الجزائر)

حكمت العدالة الجزائرية على درودكال بالإعدام مرات عديدة، آخرها في عام 2017، بتهم الإرهاب.

كما وضع مجلس الأمن الدولي درودكال في قائمة المتطرفين المنتمين لـ »القاعدة »، وأدرجته الولايات المتحدة الأميركية سنة 2011 ضمن « أهم قيادات تنظيم القاعدة المطلوبين » في العالم.

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