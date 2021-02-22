مقتل سفير إيطاليا في الكونغو بهجوم على قافلة للأمم المتحدة

لقي السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو اليوم الاثنين، حتفه خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك أن شخصين آخرين قُتلا في الهجوم، السفير الإيطالي وأحد عناصر الكارابينيري.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة، أن السفير والعسكري المرافق له، كانا على متن سيارة في قافلة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية « مونوسكو » .

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