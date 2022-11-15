مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ بالقرب من الحدود الأوكرانية

أعلنت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين بعد أن أصابت « صواريخ روسية » قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا.
كما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط « صواريخ روسية » في بولندا.
ويجري في هذه الأثناء عقد اجتماع عاجل للحكومة ولجنة الأمن القومي في بولندا بعد الحادث.
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