مقتل ضابطين صهيونيين برصاص زميلهما



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني في بيان صباح اليوم الخميس، أن ضابطين في الجيش قتلا ليلة أمس خلال أنشطة حراسة بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة الأغوار نتيجة خطأ بتحديد هوياتهم ما أسفر عن إطلاق نار متبادل.

ووفقا للتحقيقات الأولية التي نشرتها قناة i24 الصهيونية، فإن الضابطين كانا خرجا بدورية في محيط القاعدة العسكرية ورصدا شخصية مشبوهة ونفذوا إجراء اعتقال حيالها والذي انتهي بإطلاق النار في الهواء، مضيفة بأن أحد الجنود اعتقد أن الحديث يدور عن عملية إطلاق نار وأنهم يطلقون النار نحوه فقام بإطلاق النار تجاه الضابطين ما أسفر عن مقتلهما.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي أنّ تحقيقا يجري الآن في ظروف الحادث.

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