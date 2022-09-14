مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيَّين في اشتباك مسلح قرب جنين

قتل جندي صهيوني خلال اشتباك مسلح داخل معسكر وحاجز الجلمة شمال مدينة جنين.

واعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الاربعاء، أن ضابطا بالجيش الصهيوني قُتل نتيجة اشتباك مسلح مع مقاومين بالقرب من معبر الجلمة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى.

وبحسب مصادر فلسطينية، فقد استشهد أحمد عابد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفرذان في اشتباك مسلـح مع قوات من جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين.

وقالت المصادر الفلسطينية إن الشهيدين، من قرية كفر دان غرب جنين، حاولا نصب كمين لقوات الاحتلال قرب الحاجز، لكن قوات كبيرة هرعت إلى المكان، مما تسبب في اشتباك انتهى بإصابتهما ومن ثم وفاتهما.

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