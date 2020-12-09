مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في جبال الألب الفرنسية

اخر تحديث : 09/12/2020

مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في جبال الألب الفرنسية

قُتل 5 أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر، مساء الثلاثاء، كانت تقل 6 أشخاص في منطقة سافوي الفرنسية بجبال الألب، بينما أصيب الطيار بجروح خطيرة.
وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع تويتر، بأن 3 من أعضاء فرقة الإنقاذ الجوي الفرنسية توفوا جراء حادث تحطم المروحية و2 من وحدة سي آر إس الألب وهي وحدة تابعة للشرطة الفرنسية متخصصة في الإنقاذ الجبلي في جبال الألب.


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