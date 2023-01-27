مقتل 7 صهاينة بعملية إطلاق نار شمال القدس

قُتل 7 مُستوطنين صهاينة مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار وقعت أمام كنيس يهودي في مستوطنة « النبي يعقوب » شمال مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، مقتل 7 صهاينة وعدة إصابات في عملية إطلاق نار أمام كنيس يهودي بمدينة القدس، كما واستشهاد منفذ العملية.

بدورها أوضحت القناة الـ12 العبرية، أن « منفذ العملية في الكنيس اليهودي ترجل من سيارة ونفذ العملية بمسدس بالقدس ».

وأضافت القناة، أنه يوجد 10 إصابات أخرى في عملية القدس حالتهم بين خطيرة ومتوسطة.

بدورها قالت قناة « كان » العبرية، إن « قوات أمن الاحتلال لا تزال تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذين آخرين للعملية في القدس ».

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