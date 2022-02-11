موريتانيا: وفاة 8 منقبين في انهيار بئر بمنطقة اصبيبرات

أعلنت موريتانيا، وفاة 8 منقبين في انهيار بئر بمنطقة اصبيبرات .

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في تغريدة عبر « تويتر »: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة ثمانية منقبين في انهيار بئر بمنطقة اصبيبرات وبهذه المناسبة الأليمة أعزي أسر الضحايا، وأسأل الله الرحمة للذين قضوا ولذويهم الصبر والسلوان، وأدعو مواطنينا العاملين في المجال إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ، واحترام تدابير الأمن والسلامة ».

وكانت شركة « معادن موريتانيا »، أعلنت أن 8 منقبين فقدوا، بعد تعرض عدة آبار في المنطقة المعروفة باصبيبرات 90 كلم شمال مدينة الشامي، لانهيارات أرضية.

وأوضحت، أنها بادرت فور وقوع الحادث بإرسال آليات الحفر والإنقاذ التي ما تزال حتى الآن تحاول بصعوبة بالغة إنقاذ المنقبين مع مختلف الجهات الرسمية المختصة.

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