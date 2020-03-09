نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

أعلن التلفزيون السوداني اليوم الاثنين، عن نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم.

وأكدت وكالة الأنباء للسودان نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن، بعد تعرض موكبه لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها بعد حوالي التاسعة من صباح اليوم و ذلك في مدخل كبري كوبر في الخرطوم.

ولم تكشف وسائل الإعلام السودانية عن وجود ضحايا أو مصابين جراء التفجير، مشيرة في الآن ذاته إلى تضرر عدد من السيارات.

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