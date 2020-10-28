نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء «فحوصات طبية معمقة»

تمّ مساء اليوم الأربعاء، نقل الرئيس الجزائري عبد الـمجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء « فحوصات طبية معمقة » وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وكان عبد المجيد تبون قد دخل يوم الثلاثاء، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة، وأكدت الرئاسة أن «حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق » .

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