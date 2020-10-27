نقل الرئيس الجزائري إلى المستشفى العسكري

اخر تحديث : 27/10/2020

تبون

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة، مؤكدة أن « حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق ».
وأشارت الرئاسة إلى أنه بناء على توصية أطبائه، دخل عبد المجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، مبينة بأنه سيُواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.


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