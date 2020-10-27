نقل الرئيس الجزائري إلى المستشفى العسكري

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة، مؤكدة أن « حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق ».

وأشارت الرئاسة إلى أنه بناء على توصية أطبائه، دخل عبد المجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، مبينة بأنه سيُواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

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