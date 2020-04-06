نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة

نقل رئيس الوزراء البريطاني « بوريس جونسون » الى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن ساءت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم مقر رئاسة الوزراء إن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أنه نقل إلى المستشفى بناء على نصيحة من فريقه الطبي.

وكان رئيس الوزراء البالغ من العمر 55 عاما قد أدخل الى مستشفى في لندن مساء الأحد بعد استمرار ظهور الأعراض عليه.

وكشف بيان صادر عن مقر رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء خضع منذ مساء الأحد لرعاية طبية في مستشفى سان توماس بعد أن ظلت أعراض المرض ملازمة له، مشيرة إلى أنه طوال ظهيرة هذا اليوم ساء الوضع الصحي لرئيس الوزراء فنقل إلى قسم العناية الفائقة، ويتلقى حاليا رعاية نوعية من قبل الطاقم الطبي في قسم الصحة الوطنية.

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