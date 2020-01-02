هولندا تتخلى عن اسمها المعروف وتحتفظ باسمها الرسمي

تخلت دولة « نيدرلاند » نهائيا عن اسم « هولندا » لتنهي بذلك وجودها على الخريطة رسميا اعتبارا من 1 جانفي 2020، ولم يعد اسم هذه الدولة الأوروبية العريقة موجودا رسميا.

واعتبرت الحكومة أن مثل هذا الإجراء سوف يسمح للبلد بالتخلص من صورة المكان المتصل بالمخدرات والبغاء ويعيد توزيع التدفق السياحي، نظرا لأن معظم الأجانب اليوم يزورون هولندا التاريخية، أي أمستردام وهارلم ولاهاي التي تتخذها محكمة العدل الدولية مقرا لها، ولا يمكن لهذه المدن أن تتعامل مع تدفق السياح المتزايد عليها.

وقالت صحيفة « لوموند » الفرنسية إنه ابتداء من غزة جانفي، لا يمكن للشركات أو السفارات أو الوزارات أو حتى الجامعات التعامل مع الدولة إلا باستخدام اسمها الشرعي « ندرلاند » (Nederland) (اللفظ الإنجليزي نذرلاند Netherlands).

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