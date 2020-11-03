هوية منفذ هجوم فيينا

أكد وزير الداخلية النمساوي « كارل نيهامر » في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا، مساء أمس الاثنين، « إرهابي إسلامي » وهو من المتعاطفين مع تنظيم داعش .

وبين المسؤول النمساوي بأن الهجوم نفذه « إرهابي متطرف » واحد على الأقل، دون أن يستبعد احتمال وجود جناة آخرين.

وقال رئيس تحرير صحيفة « فالتر » على موقع تويتر إن منفذ هجوم فيينا الذي قُتل من أصل ألباني وعمره 20 عاما ووُلد ونشأ في فيينا، وهو معروف للمخابرات المحلية لأنه واحد من 90 إسلاميا نمساويا أرادوا السفر لسوريا، على حد تعبيره.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجوم، الذي شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، إلى 4 هم رجلان وامرأتان بحسب آخر المعلومات الصادرة عن السلطات النمساوية بعد أن تأكدت وفاة ضحيتين من المصابين.

من جهته، أكد عمدة فيينا « ميخائيل ليودفيك » أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

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