وزارة الصحة الفلسطينية: 26 شهيدا فلسطينيا و600 مصاب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، عن سقوط 26 شهيدا فلسطينيا و600 مصاب اليوم جراء الاعتداءات الصهيونية بالضفة والقدس وغزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشهداء، 16 شهيدا في قطاع غزة وشهيد في الريحية بالخليل، وشهيد في أريحا وشهيد في رام الله وشهيدان في سلفيت و 4 شهداء في نابلس و شهيد في جنين .

من جهة أخرى، دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين للتبرع بالدم (من كافة فصائل الدم)، في ظل التصعيد الصهيوني وذلك في بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية، أو في بنك الدم المركزي بمدينة رام الله.

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