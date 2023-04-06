وزيرا خارجية السعودية و إيران يُوقعان بيانا لاستئناف العلاقات بين البلدين

وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية بيانا مشتركا اليوم الخميس بحضور وزير خارجية الصين لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد وصل مساء أمس، الى بكين على رأس وفد رفيع المستوى.

واتفقت السعودية وإيران ، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

وشدد البيان الثلاثي على تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

كلمات البحث :إيران;السعودية;بيان