وزير الاستخبارات الصهيوني: 5 دول عربية ستُطبّع قريبا مع تل أبيب

أعلن وزير الاستخبارات الصهيونية « إيلي كوهين » في تصريح لقناة i24 الصهيونية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، أن تل أبيب تواصل اتصالاتها المكثفة مع عدد من الدول، بغية تطبيع العلاقات معها غير أن ذلك سيتم بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية.

وكشف الوزير كوهين بأن الدول التي تسعى تل أبيب إلى تأسيس علاقات معها في الفترة المقبلة هي السعودية وعمان وقطر والنيجر والمغرب.

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