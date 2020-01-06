وزير الخارجية التركي والسراج يزوران الجزائر اليوم

اخر تحديث : 06/01/2020

السراج وأوغلو

يتوجّه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة تستمر ليومين، وفق ما أكدته روسيا اليوم.
كما كشفت صحيفة « البلاد » الجزائرية نقلا عن مصدر دبلوماسي، بأن رئيس حكومة الوفاق فاير السراج ووزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة وثلة من القيادات العسكرية سيزورون الجزائر اليوم في زيارة استعجالية، دون أن يصدر أي بيان رسمي من البلدين بخصوص الزيارة.


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