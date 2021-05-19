وصول 3 شاحنات أدوية ومستهلكات طبية من المغرب إلى قطاع غزة

وصلت 3 شاحنات أدوية ومستهلكات طبية اليوم الأربعاء، مقدمة من المملكة المغربية إلى مراكز وزارة الصحة في قطاع غزة.

ونقل مستشار وزيرة الصحة الفلسطيني فتحي أبو وردة لسفير المغرب لدى مصر أحمد التازي شكر الوزير للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً على هذه المساعدة في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني المستمر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

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