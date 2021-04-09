وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن 99 عاما

أعلن قصر باكنغهام في المملكة المتحدة اليوم الجمعة، أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، توفي عن عمر ناهز 99 عاما في قلعة وندسور.

وقد تزوج الأمير من الأميرة إليزابيث في عام 1947، خمس سنوات من قبل أن تصبح ملكة، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام: « ببالغ الأسى، تٌعلن الملكة وفاة زوجها المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة.

وكان للزوجين أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 من أبناء الأحفاء.

كلمات البحث :أمير;الملكة إليزابيث الثانية;فيليب;وفاة