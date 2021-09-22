وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

توفي الرئيس الجزائري الأسبق و رئيس مجلس الأمة السابق عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء، بعد معاناة من مرض عضال.

و ستشيع جنازة الفقيد غدا الخميس بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقد شغل بن صالح عديد المهام في الدولة وتولى رئاسة الغرفة العليا في مجلس الأمة الجزائري سنة 2002، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية توليه منصب رئيس الدولة بعد استقالة الرئيس الراحل عبد الغزيز بوتفليقة » من 9 أفريل 2019 وحتى 19 ديسمبر 2019.

وقد قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تنكيس العلم الوطني لمدة 03 أيام، ابتداءً من اليوم، عبر كامل التراب الوطني.

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