وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان مساء أمس الأربعاء 2 ديسمبر 2020، عن 94 عاماً في منزله بوسط فرنسا بسبب مضاعفات كوفيد 19.

وقد انتخب جيسكار ديستان في 1974 أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة إذ كان عمره 48 عاماً عندما تسلّم مفاتيح قصر الإليزيه.

وقد كان آخر ظهور علني للرئيس الراحل في 30 سبتمبر 2019 حيث شارك في جنازة رئيس سابق آخر هو جاك شيراك الذي كان أول رئيس وزراء في عهده.

وأجرى جيسكار ديستان في فرنسا حملة إصلاحات جذرية تضمّنت تشريع الإجهاض وتحرير الطلاق وخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عاماً.

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