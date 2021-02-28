وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثرا بفيروس كورونا

توفى عشية اليوم الأحد، الفنان المصري الكبير يوسف شعبان عن 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان الراحل قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد المستشفيات المصرية، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة .

وقد بلغ إنتاج الراحل على شاشة السينما 110 أفلام، كما حقق نجاحا كبيرا في الدراما التلفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلا أبرزها: « المال والبنون، ورأفت الهجان ».

كما شارك يوسف شعبان في بطولة 50 عرضا مسرحيا، وتم انتخابه نقيبا للممثلين المصريين في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2003.

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