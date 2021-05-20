وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

توفي عشية اليوم الخميس، الفنان المصري الكبير سمير غانم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 84 عاماً.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن سمير غانم كانت مسحته إيجابية مع بعض الخلل في وظائف الجسم كلها.

وتمتد مسيرة الفنان الكوميدي الكبير لأكثر من 60 عاما رسم خلالهم البسمة على وجوه الملايين.

وتعددت نشاطاته الفنية فشارك فى العديد من الأعمال وهى: فيلم « سنوات الانتقام »، مسرحية « فخ السعادة الزوجية »، فيلم « البنات عايزة إيه »، فيلم « أذكياء لكن أغبياء ».

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من جهته، أعلن الإعلامي رامي رضوان أن تشييع جنازة الفنان سمير غانم ستقام غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

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