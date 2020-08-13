وفاة القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان في سجنه

قالت مصادر أمنية مصرية إن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان توفي بأزمة قلبية في سجن العقرب سيئ السمعة في القاهرة عن عمر ناهز 66 عاما.

وذكرت مصادر صحفية أن العريان داهمته أزمة قلبية عقب نقاش حاد مع أحد قادة الجماعة داخل السجن، حول الوضع الحالي للجماعة وأخطائها وسياساتها المستقبلية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعدما فشلت محاولات إنقاذه.

وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، في تصريحات لصحف محلية، إنه تلقى صباح اليوم اتصالا من إدارة مصلحة السجون بوزارة الداخلية تبلغه بوفاة الدكتور العريان داخل محبسه.

ويقضي العريان عقوبة السجن في عده قضايا، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، وحكم آخر نهائي بالسجن 20 عاما في أحداث الاتحادية، والإعدام في قضية فض رابعة.

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