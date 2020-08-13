وفاة القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان في سجنه

اخر تحديث : 13/08/2020

عصام العريان

قالت مصادر أمنية مصرية إن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان توفي بأزمة قلبية في سجن العقرب سيئ السمعة في القاهرة عن عمر ناهز 66 عاما.
وذكرت مصادر صحفية أن العريان داهمته أزمة قلبية عقب نقاش حاد مع أحد قادة الجماعة داخل السجن، حول الوضع الحالي للجماعة وأخطائها وسياساتها المستقبلية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعدما فشلت محاولات إنقاذه.

وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، في تصريحات لصحف محلية، إنه تلقى صباح اليوم اتصالا من إدارة مصلحة السجون بوزارة الداخلية تبلغه بوفاة الدكتور العريان داخل محبسه.

ويقضي العريان عقوبة السجن في عده قضايا، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، وحكم آخر نهائي بالسجن 20 عاما في أحداث الاتحادية، والإعدام في قضية فض رابعة.


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