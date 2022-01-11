وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسّولي ليلة أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ65 عاما، بعد أن كان قد دخل إلى المستشفى منذ 26 ديسمبر المنقضي.

وكان المتحدث باسم ساسّولي، روبرتو كويللو، قد أعلن في مذكرة الليلة الماضية، أن « رئيس البرلمان الأوروبي نُقل إلى مستشفى بإيطاليا منذ 26 ديسمبر جراء حدوث مضاعفات خطيرة جرّاء خلل وظيفي في جهاز المناعة، ولهذا السبب تم إلغاء أي نشاط رسمي له في البرلمان.

وكان ساسولي قد اضطر بالفعل إلى إلغاء جميع الالتزامات المؤسسية اعتباراً من سبتمبر حتى بداية نوفمبر، بسبب التهاب رئوي حاد لإصابته ببكتيريا الليغيونيلا، كما أعلن بنفسه في مقطع فيديو.

كلمات البحث :البرلمان "الأوروبي";دافيد ساسولي;وفاة