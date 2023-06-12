وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

فقدت إيطاليا رئيس وزرائها السابق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي يوم الاثنين 12 جوان 2023، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وتمثل وفاته نهاية مسيرة سياسية استمرت ثلاثين عامًا تميزت كلها بالجدل والخلافات والقضايا القانونية.

وقد عانى برلسكوني من مشاكل صحية عديدة خلال السنوات الأخيرة، حيث خضع لجراحة قلبية كبيرة في عام 2016 ويعانيه من سرطان البروستاتا.

و شغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء في إيطاليا 4 مرات منذ عام 1990، وسط تأثيره القوي على الحياة العامة من خلال إمبراطوريته في وسائل الإعلام والرياضة.

و تم استبعاده من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 بعد إدانته بتهمة التهرب الضريبي، وتم منعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمدة ست سنوات. ومع ذلك، تم انتخابه في البرلمان الأوروبي في عام 2019.

كلمات البحث :رئيس وزراء إيطاليا;سيلفيو برلسكوني