وفاة رئيس تنزانيا بفيروس كورونا

أعلنت نائبة الرئيس التنزاني، سامية صلوحي في كلمة في التلفزيون الرسمي للبلاد اليوم الأربعاء، وفاة الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي متأثرا بمرض القلب في مستشفى مزينا في دار السلام حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا.

ولم يظهر ماغوفولي البالغ من العمر 61 عاما علنا منذ 27 فيفري 2021، ما تسبب بتداول إشاعات بإصابته بمرض كوفيد-19، لكن مسؤولين نفوا ذلك في 12 مارس.

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