وفاة رئيس ساحل العاج الأسبق هنري كونان بيديه

توفي رئيس ساحل العاج السابق هنري كونان بيديه عن 89 عاما، وهو أحد أقدم السياسيين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا لفترة طويلة.

وكان بيديه رئيسا لساحل العاج منذ 1993 حتى الإطاحة به في 1999. وخاض محاولة فاشلة للعودة إلى منصبه في انتخابات الرئاسة التي فاز بها منافسه السياسي الرئيس الحسن وتارا عام 2020. وكان يبلغ حينها 86 عاما.

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