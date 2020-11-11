وفاة رئيس وزراء البحرين وإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً

توفي اليوم الأربعاء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

ووُلد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في 24 نوفمبر 1935.

ومنذ مارس 1953، تولى منصب مساعد والده حاكم البحرين، وتولى بعدها مناصب إدارية عدة حتى أصبح في 19 جانفي 1970 رئيساً لمجلس الدولة، ومنذ 15 أوت 1971 رئيساً لمجلس الوزراء.

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